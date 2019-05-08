В порту Одессы пришвартовался британский корабль-разведчик

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу администрации Одесского морского порта. Сообщается также, что HMS Echo вошел в акваторию Чёрного моря еще 20 апреля. Согласно Конвенции Монтре о режиме проливов, срок пребывания военных кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря ограничивается 21 сутками, таким образом, судно должно выйти из Чёрного моря не позднее 10 мая.

HMS Echo – гидрографическое судно, предназначено для проведения изыскательских и гидрографических работ для обеспечения действий подводных лодок и десантных операций. Кроме того, может действовать в качестве платформы для минно-тральных работ, - информирует издание.