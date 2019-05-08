Порошенко повторно допросят по делу о Евромайдане
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Генеральная прокуратура Украины вызвала пока еще действующего президента страны на допрос на 7 мая.
Об этом сообщает издание “Українськи Новини” со ссылкой на собственные источники в генпрокуратуре. Отмечается, что Порошенко намерены допросить “по делам о преступлениях против евромайдановцев”. Собеседник издания так же уточнил, что глава государства вызывается на допрос в качестве свидетеля.
Помимо этого от президента ждут подписания протокола допроса, состоявшегося в ноябре 2016 года. Тогда свою подпись под протоколом допроса он оставлять не стал.
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