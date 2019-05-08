В британской королевской семье появился еще один наследник
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6 мая супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган родила мальчика, который стал восьмым правнуком королевы Елизаветы II.
Пол ребенка для супругов стал сюрпризом: ранее они сообщали, что не будут интересоваться этим вопросом до рождения младенца.
“О рождении сына сообщил сам принц Гарри. По его словам, он и его супруга очень взволнованы и благодарны всем, кто поддерживал их во время беременности Меган”, - передает BBC. Принц также сообщил, они с супругой пока не определились с именем наследника.
Новорождённый младенец станет седьмым в очереди на королевский трон.
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