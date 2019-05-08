В британской королевской семье появился еще один наследник

Пол ребенка для супругов стал сюрпризом: ранее они сообщали, что не будут интересоваться этим вопросом до рождения младенца.

“О рождении сына сообщил сам принц Гарри. По его словам, он и его супруга очень взволнованы и благодарны всем, кто поддерживал их во время беременности Меган”, - передает BBC. Принц также сообщил, они с супругой пока не определились с именем наследника.

Новорождённый младенец станет седьмым в очереди на королевский трон.