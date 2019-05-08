Власти Турции отменили победу оппозиционной партии на местных выборах в Стамбуле

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Решение об отмене результатов выборов в Стамбуле принято после того, как в крупнейшем турецком городе кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проиграл кандидату от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу.

Высшая избирательная комиссия Турции согласилась с доводами правящей партии после того, как партия Эрдогана впервые с 1994 года уступила власть в крупнейшем городе страны. По мнению сторонников Эрдогана в ходе выборов были допущены серьезные фальсификации.

Муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта. В них приняли участие около 57 миллионов граждан. На выборах мэра Стамбула Экрем Имамоглу на несколько тысяч голосов обошел кандидата от правящей партии Бинали Йылдырыма.