Волна протестов прокатилась в Стамбуле после отмены итогов выборов мэра
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Жители Стамбула устроили протест в знак несогласия с отменой результатов выборов мэра города, где победил представитель оппозиции Экрем Имамоглу.
Люди вышли на улицы со свистками и металлической посудой, организовав “кастрюльный протест”. Своё возмущение выразили и автомобилисты, поддержав протестующих звуками клаксонов. Акция прошла по нескольким районам Стамбула.
Решение об отмене результатов выборов в Стамбуле принято после того, как в крупнейшем турецком городе кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проиграл кандидату от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу. В ЦИКе посчитали, что были допущены серьёзные фальсификации.
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