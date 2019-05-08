Волна протестов прокатилась в Стамбуле после отмены итогов выборов мэра

Жители Стамбула устроили протест в знак несогласия с отменой результатов выборов мэра города, где победил представитель оппозиции Экрем Имамоглу.

Люди вышли на улицы со свистками и металлической посудой, организовав “кастрюльный протест”. Своё возмущение выразили и автомобилисты, поддержав протестующих звуками клаксонов. Акция прошла по нескольким районам Стамбула.

Решение об отмене результатов выборов в Стамбуле принято после того, как в крупнейшем турецком городе кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проиграл кандидату от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу. В ЦИКе посчитали, что были допущены серьёзные фальсификации.