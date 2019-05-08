Порошенко проигнорировал допрос в Генпрокуратуре

Действующий президент Украины Пётр Порошенко без объяснения причин не явился на допрос в Генеральную прокуратуру. 7 мая его намеревались допросить по делу о событиях на Евромайдане в феврале 2014 года.

"Две недели назад на сегодня на 10.00 был вызван президент Украины Петр Алексеевич Порошенко для дополнительного допроса в качестве свидетеля. К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришел. Со следователем никто не связался, не сообщили ни о причинах неявки, ни просьбу о возможности перенесения", - сообщил журналистам глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Ранее сообщалось, что Пётр Порошенко был вызван в Генпрокуратуру для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о событиях на Евромайдане. Это уже второй допрос президента: первый состоялся в ноябре 2016 года. Тогда Порошенко отказался ставить свою подпись под протоколом.