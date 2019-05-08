`Желтым жилетам` запретили протестовать в Париже в День победы над нацизмом

Французская полиция запретила "желтым жилетам" мешать памятным мероприятиям по случаю Дня победы над нацистской Германией, в которых примет участие президент Франции.

Как сообщает Deutsche Welle, активистам запрещено проводить массовые акции на Елисейских полях, у Триумфальной арки, на Площади согласия, а также в окрестностях резиденции президента Франции Эмманюэля Макрона.

8 мая президент Франции пройдет с охраной от Елисейского дворца до Триумфальной арки, где возложит венок.

В этот день во Франции, как и в большинстве европейских стран, включая Германию, празднуют День победы над нацизмом. В ночь на 9 мая 1945 года в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне. 8 мая во Франции - нерабочий день.

Протесты "желтых жилетов" проходят во Франции с ноября 2018 года - как правило, в выходные дни. С самого начала они сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. Сначала митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.

После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Макрона. 25 апреля глава государства в телеобращении к народу пообещал, в частности, снизить налоги для среднего класса и облегчить проведение референдумов.