В Германии предлагают вернуть обязательную военную службу ...

С соответствующей инициативой выступила партия ХСС, входящая в состав правящей коалиции, передает BBC со ссылкой на Daily Telegraph. Авторы законопроекта считают, что для молодёжи вновь следует ввести обязательную военную или госслужбу, “чтобы они понимали, что значит выполнять значимые обязанности для своей страны”

Отмечается, что новый вид призыва юноши и девушки смогут исполнять как на военной, так и на альтернативной гражданской службе. Издание также напоминает, что в Германии обязательный воинский призыв был отменён в 2011 году по инициативе главы минобороны Карла-Теодора цу Гуттенберга, представлявшего в правительстве ту же ХСС.

В последние в Европе наметилась тенденция возврата к обязательной службе. В частности, Швеция в 2010 году отказалась от призывной армии, однако в 2017 году было решено вернуться к прежней практике. В итоге с 2018 года юноши, достигшие 18 лет, на год идут служить в армию. О намерении вернуть годичную обязательную службу объявили в 2018 году и в правительстве Франции. Тем временем Молдова, напротив, стремится полностью перевести национальную армию на контрактную основу.