В Евросоюзе видят победу Зеленского, как мандат на борьбу с коррупцией и олигархами ...

Европейский комиссар по вопросам европейской политики и соседства Йоханнес Хан считает, что избиратели дали Владимиру Зеленскому мандат на борьбу с коррупцией и деолигархизацию.

Об этом Хан написал в Twitter после встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Сегодня я лично поздравил Владимира Зеленского в Киеве с его впечатляющей победой за пост президента Украины, которая дает ему очень сильный мандат на борьбу с коррупцией и "деолигархизацию", – отметил Йоханнес Хан.

В этой связи Хан сообщил, что "предложил избранному президенту полную поддержку Евросоюза в отношении всех реформ, которые приносят пользу гражданам Украины!".

В свою очередь, пресс-служба Зеленского сообщила, что еврокомиссар пригласил новоизбранного президента Украины совершить свой первый визит в Брюссель.

"Наш европейский выбор безальтернативен, и я как гарант Конституции буду защищать путь, который выбрали граждане Украины на выборах", - заявил Зеленский в начале встречи.

"Наш приоритет – не борьба с коррупцией, а победа над ней. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ", – заверил он еврокомиссара по вопросам европейской политики и соседства.

Кроме того, Зеленский объявил о готовности вернуть в украинское законодательство статью о незаконном обогащении.