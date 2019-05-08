Проигравший выборы демократ оставил пост вице-председателя Криулянского района ...

Представитель правящей в Молдове Демпартии Вячеслав Бурлак заявил о своей отставке с поста вице-председателя Криулянского района.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети. По его словам, два года самоотверженной деятельности были полны достижений.

“Сегодня я закончил свою работу в Районном совете Криулянского района. Я написал заявление об отставке с должности вице-председателя района. Два года, полные достижений. Ни на минуту не сожалею, что мне выпала честь управлять этим районом, я делал это с самоотдачей”, - цитирует демократа портал Unimedia.

Издание также напоминает, что 21 марта Районный совет Криулян отправил Бурлака в отставку, назначив на пост вице-председателя района бывшего вице-министра внутренних дел Иона Цуркана.

Вячеслав Бурлак баллотировался от Демпартии по одномандатному округу в Криулянском районе на парламентских выборах 24 февраля 2019 года, однако проиграл своему контркандидату Лилиану Карпу, выдвинутому блоком ACUM. Не помогли даже очевидные фальсификации, допущенные демократом в ходе предвыборной кампании.

Бурлак стал особенно известным после того, как в марте 2018 года в прессе появилась запись собрания, в ходе которого чиновник инструктировал активистов Демпартии по поводу фиктивного сбора взносов в партийную кассу ДПМ.