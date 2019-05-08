Судьи продолжают издеваться над законом и здравым смыслом: Григорчука оставили в тюрьме ...

В Апелляционной палате Кишинева было озвучено решение отказать в запросе адвокатов об освобождении из-под ареста гражданского активиста Павла Григорчука, арестованного за пощечину депутату и зам.председателя Демпартии Сергею Сырбу.

Сначала, судьи отказали в проведении открытого судебного заседания, несмотря на отсутствие возражений со стороны прокурора.

Затем, после того, как было отклонено и ходатайство об отводе судей, они же вынесли решение об отказе в удовлетворении ходатайства адвокатов Григорчука, обжаловавших решение Кишиневского суда о применении к нему меры пресечения в виде предварительного ареста.

Таким образом, согласно вынесенному во вторник решению, Григорчук останется в Кишиневском СИЗО до 21 мая.

Ранее уже сообщалось, что 23 марта суд столичного сектора Чеканы вынес постановление об аресте на 30 суток гражданского активиста Павла Григорчука после того, как он дал пощечину вице-председателю правящей Демпартии, депутату Сергею Сырбу. Спустя месяц, судья продлил еще на 30 суток арест Григорчука, несмотря на полное отсутствие законных мотивов для подобного решения.

Инцидент имел место 21 марта, когда в одном из заведений в Центральном парке Сырбу оскорбил находившегося там же одного из политзаключенных "группы Петренко" Павла Григорчука. В свою очередь Григорчук посчитал справедливым ответить оплеухой по правой щеке депутата партии Плахотнюка.

Спасать Сырбу подбежал также находившийся в заведении другой депутат Демпартии Владимир Чеботарь. Очевидцы сообщают, что Чеботарь набросился с угрозами Григорчуку, пообещав "разобраться" с ним. В этот момент, Сырбу поспешил убежать из заведения.

Сырбу является вице-председателем возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии.

После инцидента, его жена сообщила журналистам, что Сырбу находится "в тяжелом состоянии" в больнице.

Позже, журналисты выяснили, что Сырбу не ночевал в Больнице Скорой помощи, куда якобы он был помещен в бессознательном состоянии. Несмотря на это, Сырбу с женой организовали видеоэфир из "обычной палаты", в которой почему-то все остальные места были свободны.

Примечательно, что 24 марта, после массового возмущения в обществе по поводу пристрастного отношения по этому делу, Сырбу публично перевел ответственность за него на полицию, которая, по его словам инициировала это дело без его заявления. Позже, оказалось, что депутат соврал, поскольку в официальных материалах делах содержится прямая ссылка на поданное именно им заявление с требованием о привлечении к ответственности Павла Григорчука.