Одному из фигурантов схемы Плахотнюка-Платона по отмыванию миллиардов предъявили обвинение ...

Прокуратура Дании предъявила обвинение бывшему исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену в причастности к одному из самых громких международных скандалов с отмыванием денег, под названием "молдавская схема".

Боргена обвиняют в том, что тот не смог предотвратить ряд сомнительных сделок.

Как сообщает Би-би-си, в отношении Danske Bank ведется расследование по подозрению в отмывании около 200 миллиардов евро, которые были проведены через эстонское отделение банка в период с 2007 по 2015 год. Подозрительные переводы шли из России Молдовы, а также из других постсоветских стран.

Государственный прокурор Дании еще в ноябре предъявил банку предварительные обвинения в нарушении законов страны по борьбе с отмыванием денег, касающиеся его эстонского отделения.

В сентябре, когда в ходе следствия выяснились масштабы подозрительных выплат, Борген ушел в отставку.

В марте 2017 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, объединяющий журналистов из разных стран, опубликовал подробности о схеме отмывания средств, получившей название "ландромат", или "молдавская схема". По его информации, при помощи молдавских судов из России с 2011 по 2014 годы вывели около 22 млрд долларов.

В зарубежных СМИ сообщалось, что в самый разгар операций по массовому переводу денег банку было рекомендовано прекратить отношения с клиентами из Молдовы и теми, кто переводит деньги в Молдову. Согласно опубликованному в Дании рапорту, эти предупреждения дошли до Danske банка, однако не были приняты во внимание.

В феврале 2018 года датская газета Berlingske и британская Guardian сообщили, что в эстонском филиале Danske Bank, возможно, отмывались деньги "родственника Владимира Путина" и лиц, связанных с ФСБ.

Известно, что к так называемой "молдавской схеме" отмывания миллиардов долларов имеют непосредственное отношение бизнесмен Вячеслав Платон, а также молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, обеспечивший через контролируемые им судебные органы решения о взыскании финансовых средств.

Примечательно, что в последние годы Плахотнюк пытается отвести внимание от собственной причастности к этой схеме, в том числе путем осуждения Платона за финансовые преступления.

В настоящее время, Владимир Плахотнюк является лидером правящей в Молдове Демпартии и депутатом.