Посол Евросоюза в Молдове пригласил на празднование Дня Европы в Кишиневе и в Кагуле ...

(ВИДЕО) Глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко выступил с приглашением на мероприятия в честь Дня Европы, которые пройдут 11 и 18 мая в Кишиневе и Кагуле.

Свое видеообращение Петер Михалко опубликовал в соцсетях.

"Мы приедем и Ваш город, что вместе отпраздновать День Европы. Потому что, вместе мы сильнее", - отметил посол Евросоюза в Молдове.

Как сообщил посол, в ходе праздничных мероприятий "мы узнаем, как изменилась Республика Молдова благодаря сотрудничеству с Европейским союзом за те пять лет Договора об ассоциации и Договора о свободной торговле, за те 10 лет Восточного партнерства, которые мы отмечаем в мае".

Мероприятия по поводу Дня Европы начнутся в Центральном парке им. Штефана чел Маре в Кишиневе, 11 мая, в 13 часов. В Кагуле празднование начнется 18 мая, в 14 часов, на Площади Независимости.