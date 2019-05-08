США считают Венесуэлу одной из крупнейших угроз в мире ...

Как сообщает ТАСС, с таким утверждением он выступил во вторник в Вашингтоне на ежегодной международной конференции стран Северной и Южной Америки.

"Как обещал президент [США Дональд Трамп], для Латинской Америки настает новый день. Так и есть. Во всем Западном полушарии социализм отмирает, а свобода и процветание, а также демократия возрождаются на наших глазах. Сегодня единственным крупнейшим источником дестабилизации, единственным крупнейшим нарушителем мира и процветания в Западном полушарии является режим Николаса Мадуро в Венесуэле", - сказал Пенс.

"Борьба в Венесуэле - это борьба между диктатурой и демократией. Мадуро - диктатор, не имеющий никакого легитимного права на власть. Николас Мадуро должен уйти", - добавил вице-президент США.

Как заявил Пенс, “воры в Венесуэле не грабят банки, потому что инфляция в этой стране превышает 1000000% в год, а деньги фактический ничего не стоят. Вместо этого они грабят рестораны ради еды".. Вице-президент США также выступил с утверждением, что за время президентства Мадуро "преступность, насилие и беззаконие распространились в этой стране".