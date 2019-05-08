Установка металлических перил стала поводом для пышного торжества ...

Стандартную замену деревянных перил в парке на металлические депутат преподнес как величайший подарок для жителей города и устроил из открытия торжественное шоу.

Это сомнительное мероприятие имело место в белорусском городе Могилёве, о чём в подробностях сообщается на сайте администрации. На торжестве по случаю открытия перил присутствовал депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк, который лично перерезал красную ленточку.

- Тут достаточно крутой спуск, у людей это была давняя проблема. Здесь стояли деревянные временные перила, не очень хорошие. Поэтому мы решили с учетом предстоящих светлых праздников сделать жителям такой небольшой подарок, – сказал депутат.

Также мероприятие почтил присутствием гендиректор местного металлургического предприятия, где и были изготовлены виновники торжества. Помимо высоких гостей на шоу пришли посмотреть и местные жители – налогоплательщики, за чей счёт и был организован весь этот спектакль.