В Германии начал работать первый электрический автобан ...

Трасса протяжённостью 14 километров для передвижения электрогрузовиков первое время будет работать в тестовом режиме. Испытательный период, как планируется, завершится к концу 2022 года.

Сейчас по электрическому автобану несколько раз в день проезжают дизельные фуры, оснащённые специальным электромотором. Федеральное министерство охраны окружающей среды выделило на строительство конструкции с подвесными электросетями 14,6 млн евро. На испытание электрического автобана, которое должно продлиться до конца 2022 года, предназначены дополнительно 15,3 млн евро, сообщает Deutsche Welle.

Представитель министерства Рита Шварцелюр-Зутер сообщила также, что в 2020 году планируется открыть подобные участки с подвесными электросетями ещё на двух отрезках трасс.

"Грузовики с электроприводом и токоприемником - это особенно эффективное решение на пути к безвредным для окружающей среды грузоперевозкам", - отметила она.