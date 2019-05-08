Демократы устроили `покрышечный флэшмоб` у мэрии Бельц ...

Со слов бельчан, протест с автомобильными покрышками, устроенный молодыми демократами у бельцкой мэрии, представлял собой жалкое зрелище. В особенности если учитывать грандиозную подготовку и широкую организационную кампанию.

С призывом принести покрышки к зданию администрации Бельц выступил Алексей Онойко, директор автовокзала и по совместительству руководитель молодёжной ячейки Демпарии в северной столице. Грандиозного шоу не получилось: присоединились к молодому демократу лишь несколько его единомышленников.

К кучке протестующих вышел глава города Николай Григоришин. Поблагодарив представителя правящей партии за проявленную активность, он предложил всем вместе обратиться в правительство, которое, по мнению примара, долгие годы обделяет Бельцы деньгами на ремонт дорог. Если в республиканский дорожный фонд бельчане ежегодно перечисляют около 30 миллионов леев, то назад город получает лишь пятнадцать. А вот маленькие Ниспорены получили целых 85. Не потому ли, что там по одномандатному округу выдвигался в депутаты Владимир Плахотнюк? – цитирует Григоришина телеканал BTV.

Жители города с возмущением отметили, что после “покрышечного флэшмоба” немногочисленные участники устроили перекур в общественном месте и бросили окурки прямо под ноги прохожим.