Ушёл из жизни автор песен `Крылатые качели` и `Прекрасное далёко` Евгений Крылатов ...

8 мая в Москве скончался Народный артист России Евгений Крылатов. Знаменитому композитору было 85 лет.

"Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония", - сообщила агентству ТАСС дочь маэстро Мария Крылатова.

Евгений Павлович Крылатов — советский и российский композитор, автор музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам, среди которых «Приключения Электроника», «Чародеи», «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето» и многие другие.