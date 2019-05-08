Ушёл из жизни автор песен `Крылатые качели` и `Прекрасное далёко` Евгений Крылатов
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8 мая в Москве скончался Народный артист России Евгений Крылатов. Знаменитому композитору было 85 лет.
"Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония", - сообщила агентству ТАСС дочь маэстро Мария Крылатова.
Евгений Павлович Крылатов — советский и российский композитор, автор музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам, среди которых «Приключения Электроника», «Чародеи», «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето» и многие другие.
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