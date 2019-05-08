Железная дорога взвинтила цены на проезд в поезде Кишинев-Москва ...

В период пасхальных праздников стоимость билета на поезд Кишинев-Москва выросла более чем на 300 леев. Таким образом, цена билета составляет теперь 2300 леев.

Об этом сообщает новостной портал noi.md, в редакцию которого обратился читатель, возмущённый внезапным и значительным подорожанием.

"Не успели отгреметь пасхальные и майские праздники, как ЖДМ преподнесло пассажирам "подарок" - внезапное повышение цен на билет, причем существенное - до 300 леев. Теперь, чтобы проехать на поезде из Кишинева до Москвы, придется выложить более 2300 леев, что переплевывает даже цену билета на самолет", - пишет в своем сообщении пассажир.

Редакция портала связалась с представителями ЖДМ, однако внятного объяснения по поводу резкого подорожания билетов добиться не удалось.