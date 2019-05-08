Принц Гарри и Меган Маркл объявили имя новорождённого сына ...

Об этом принц Гарри и Меган Маркл сообщили на своей странице в Instagram и опубликовали первые снимки и видео с младенцем.

Новоиспечённые родители вышли к журналистам и фотографам с наследником на руках. Маркл впервые появилась перед камерами после шестинедельного перерыва. Журналистам она заявила, что счастлива, поскольку рядом с ней “два лучших в мире мужчины”.

Арчи Харрисон появился на свет 6 мая. Он стал восьмым правнуком королевы Елизаветы II и седьмым в очереди наследником престола.