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В Москве погиб журналист Сергей Доренко

Опубликовано : 09 май 2019 г. 20:43 | Просмотров: 1137 | Категория: Мир

Известный российский журналист Сергей Доренко скончался после дорожно-транспортного происшествия в Москве.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на российские СМИ, по предварительным данным, причиной аварии стало плохое самочувствие журналиста.

Сообщается, что Доренко упал с мотоцикла, не справившись с управлением.

"Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли", - сообщил источник ТАСС.

Сергею Доренко было 59 лет.


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