В Москве погиб журналист Сергей Доренко
|
Известный российский журналист Сергей Доренко скончался после дорожно-транспортного происшествия в Москве.
Как сообщает Би-би-си со ссылкой на российские СМИ, по предварительным данным, причиной аварии стало плохое самочувствие журналиста.
Сообщается, что Доренко упал с мотоцикла, не справившись с управлением.
"Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли", - сообщил источник ТАСС.
Сергею Доренко было 59 лет.
|
Загрузка...
Похожие новости
МИР
Facebook назван ее основателем угрозой для демократии ...Просмотров: 234
В Москве погиб журналист Сергей Доренко ...Просмотров: 1138
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ