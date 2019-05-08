В Москве погиб журналист Сергей Доренко ...

Известный российский журналист Сергей Доренко скончался после дорожно-транспортного происшествия в Москве.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на российские СМИ, по предварительным данным, причиной аварии стало плохое самочувствие журналиста.

Сообщается, что Доренко упал с мотоцикла, не справившись с управлением.

"Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли", - сообщил источник ТАСС.

Сергею Доренко было 59 лет.