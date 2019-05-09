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В Румынии состоялся неформальный саммит глав государств Евросоюза

Опубликовано : 10 май 2019 г. 10:17 | Просмотров: 170 | Категория: Мир

На встрече лидеры обсуждали планы на пятилетку. Мероприятие прошло без участия Великобритании, которая уже в этом году должна покинуть ЕС.

9 мая в румынском городе Сибиу состоялся неформальный саммит глав государств и правительств стран Европейского союза. Лидеры европейских стран обсудили и одобрили Декларацию о стратегии сообщества на ближайшие пять лет.

"Мы подтверждаем, что в этом все более нестабильном и сложном мире мы сильнее, когда едины. Мы признаем нашу ответственность как лидеров за то, чтобы сделать наш союз сильнее, а наше будущее светлее", - отмечается в заявлении. В документе подчеркивается, что все предстоящие решения ЕС будут следовать духу и букве взятых в Сибиу обязательств. Европейские политики пообещали защищать Европу, быть вместе, принимать согласованные решения в духе понимания и уважения", - передает телеканал Euronews.


Метки к статье: саммит, Сибиу, Евросоюз, лидеры стран, обсуждение

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