В Румынии состоялся неформальный саммит глав государств Евросоюза ...

На встрече лидеры обсуждали планы на пятилетку. Мероприятие прошло без участия Великобритании, которая уже в этом году должна покинуть ЕС.

9 мая в румынском городе Сибиу состоялся неформальный саммит глав государств и правительств стран Европейского союза. Лидеры европейских стран обсудили и одобрили Декларацию о стратегии сообщества на ближайшие пять лет.

"Мы подтверждаем, что в этом все более нестабильном и сложном мире мы сильнее, когда едины. Мы признаем нашу ответственность как лидеров за то, чтобы сделать наш союз сильнее, а наше будущее светлее", - отмечается в заявлении. В документе подчеркивается, что все предстоящие решения ЕС будут следовать духу и букве взятых в Сибиу обязательств. Европейские политики пообещали защищать Европу, быть вместе, принимать согласованные решения в духе понимания и уважения", - передает телеканал Euronews.