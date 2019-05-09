Петренко: АКУМ решил полностью `унасекомить` себя политически до уровня Гимпу ...

По мнению Петренко, после режима Плахотнюка больше всего идею евроинтеграции дискредитируют именно “правые проевропейцы”.

“На фоне десятков и сотен тысяч людей, которые пришли на Мемориалы по всей стране почтить память павших в борьбе с нацизмом, 30 человек с грустными лицами, празднующие День Европы, выглядели жалко и глупо.

По-моему, после правящего бандитского режима Плахотнюка идею европейской интеграции больше всего дискредитируют только «правые про-европейцы». А судя по выступлению Санду, которая заявила, что «победивших и проигравших во Второй Мировой нет», АКУМ решил полностью унасекомить себя политически до уровня Гимпу. А Майя Санду по своему дискурсу стремительно превращается в Виталию Павличенко!” – пишет экс-депутат в своей публикации в Facebook. Он также отмечает, что госпоже Санду как бывшему министру просвещение стыдно не знать всем известные факты из истории Второй Мировой войны.

“В День Победы над нацизмом заявить, что Декларация Шумана от 9 мая 1950 г. по значимости важнее, чем 9 мая 1945 года - это, по-моему, полнейшая неадекватность! Ведь, очевидно, что не было бы никакого Экономического Объединения угля и стали и Плана Шумана, если бы не 9 мая 1945 г., внушительный вклад в который внесли западные державы антигитлеровской коалиции.

Майе Санду, как бывшему министру образования, стоило бы знать, что во Второй Мировой воевали не «десятки тысяч бессарабцев друг против друга», а сотни тысяч, из которых почти 90% против стран гитлеровской коалиции. А если учесть, что после августа 1944 года Румыния присоединилась к антигитлеровской коалиции, то и все 95%”, - напомнил Григорий Петренко.