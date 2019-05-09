МЕНЮ
Twitter
﻿ 85
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:09  

Блок ACUM не хотел себя дискредитировать, защищая Георгия Петика

10:59  

Петренко: АКУМ решил полностью `унасекомить` себя политически до уровня Гимпу

10:17  

В Румынии состоялся неформальный саммит глав государств Евросоюза

09.05.2019  

Facebook назван ее основателем угрозой для демократии

09.05.2019  

В Москве погиб журналист Сергей Доренко

09.05.2019  

Минута молчания
все новости

Петренко: АКУМ решил полностью `унасекомить` себя политически до уровня Гимпу

Опубликовано : 10 май 2019 г. 10:59 | Просмотров: 56 | Категория: Власть

Бывший депутат парламента Григорий Петренко прокомментировал неоднозначные высказывания Майи Санду на торжествах 9 мая. Лидер партии PAS заявила, что “победивших и проигравших во Второй Мировой нет”.

По мнению Петренко, после режима Плахотнюка больше всего идею евроинтеграции дискредитируют именно “правые проевропейцы”.

“На фоне десятков и сотен тысяч людей, которые пришли на Мемориалы по всей стране почтить память павших в борьбе с нацизмом, 30 человек с грустными лицами, празднующие День Европы, выглядели жалко и глупо.

По-моему, после правящего бандитского режима Плахотнюка идею европейской интеграции больше всего дискредитируют только «правые про-европейцы». А судя по выступлению Санду, которая заявила, что «победивших и проигравших во Второй Мировой нет», АКУМ решил полностью унасекомить себя политически до уровня Гимпу. А Майя Санду по своему дискурсу стремительно превращается в Виталию Павличенко!” – пишет экс-депутат в своей публикации в Facebook. Он также отмечает, что госпоже Санду как бывшему министру просвещение стыдно не знать всем известные факты из истории Второй Мировой войны.

“В День Победы над нацизмом заявить, что Декларация Шумана от 9 мая 1950 г. по значимости важнее, чем 9 мая 1945 года - это, по-моему, полнейшая неадекватность! Ведь, очевидно, что не было бы никакого Экономического Объединения угля и стали и Плана Шумана, если бы не 9 мая 1945 г., внушительный вклад в который внесли западные державы антигитлеровской коалиции.

Майе Санду, как бывшему министру образования, стоило бы знать, что во Второй Мировой воевали не «десятки тысяч бессарабцев друг против друга», а сотни тысяч, из которых почти 90% против стран гитлеровской коалиции. А если учесть, что после августа 1944 года Румыния присоединилась к антигитлеровской коалиции, то и все 95%”, - напомнил Григорий Петренко.


Метки к статье: Григорий Петренко, АКУМ

| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Блок ACUM не хотел себя дискредитировать, защищая Георгия Петика

Блок ACUM не хотел себя дискредитировать, защищая Георгия Петика ...

Просмотров: 0
Петренко: АКУМ решил полностью `унасекомить` себя политически до уровня Гимпу

Петренко: АКУМ решил полностью `унасекомить` себя политически до уровня Гимпу ...

Просмотров: 47
Судьи продолжают издеваться над законом и здравым смыслом: Григорчука оставили в тюрьме

Судьи продолжают издеваться над законом и здравым смыслом: Григорчука оставили в тюрьме ...

Просмотров: 1233
Проигравший выборы демократ оставил пост вице-председателя Криулянского района

Проигравший выборы демократ оставил пост вице-председателя Криулянского района ...

Просмотров: 677
В Приднестровье готовы наградить премьера Молдовы орденом за спасение крупнейшего завода региона от украинских санкций

В Приднестровье готовы наградить премьера Молдовы орденом за спасение крупнейшего завода региона от украинских санкций ...

Просмотров: 2549
Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества

Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества ...

Просмотров: 42541
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 11704
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 36633
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 35011
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 13271
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Просмотров: 150942
СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве

СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве

Просмотров: 80717
Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Просмотров: 65912
В окружении Плахотнюка зреет бунт

В окружении Плахотнюка зреет бунт

Просмотров: 65333
Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Просмотров: 42886
Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества

Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества

Просмотров: 42541
Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Просмотров: 39695
Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу

Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу

Просмотров: 37675
ВЛАСТЬ
Блок ACUM не хотел себя дискредитировать, защищая Георгия Петика

Блок ACUM не хотел себя дискредитировать, защищая Георгия Петика

10:59  Петренко: АКУМ решил полностью `унасекомить` себя политически до уровня Гимпу
07.05.2019  Судьи продолжают издеваться над законом и здравым смыслом: Григорчука оставили в тюрьме
07.05.2019  Проигравший выборы демократ оставил пост вице-председателя Криулянского района
ЛЮДИ
Минута молчания

Минута молчания

30.04.2019  Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил тюремный срок
24.04.2019  24 апреля в мире чтили память жертв геноцида армян
20.04.2019  Марк Ткачук: Парламент стал пантеоном человеческой подлости
БИЗНЕС
Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам

Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам

12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
КРИМИНАЛ
Одному из фигурантов схемы Плахотнюка-Платона по отмыванию миллиардов предъявили обвинение

Одному из фигурантов схемы Плахотнюка-Платона по отмыванию миллиардов предъявили обвинение

03.05.2019  Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества
02.05.2019  В Кишиневе арестован владелец крупнейшей сети ресторанов
02.05.2019  Сын экс-президента Молдовы объявлен в международный розыск



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2019 (57)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker