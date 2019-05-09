Блок ACUM не хотел себя дискредитировать, защищая Георгия Петика ...

(ВИДЕО) Оппозиционный блок не стал включать арестованного по доносу офицера-пограничника Георгия Петика в проходной список в парламент из боязни дискредитироваться.

Об этом заявил депутат Блока Октавиан Цыку, отвечая в эфире телеканала N4 на вопрос, почему Петик не занял одно из первых мест в списке, чтобы избежать тюремного заключения.

Цыку отметил, что "ситуация сложилась таким образом, что "дело Георгия Петика" стало бы первоочередной проблемой в предвыборной кампании из-за высказанных обвинений".

"Потому что электорат в конце концов судит не по тому, что говорим мы, а на основании того, что говорит холдинг [Плахотнюка]. А холдинг представил даже идею включения Петика в список в качестве насильника, вне зависимости первым или последним", - добавил Цыку.

В ходе предвыборной кампании арестованный по доносу бывший офицер-пограничник Георгий Петик был включен в список Блока ACUM под заведомо непроходным 33 местом.

Петик, являющийся руководителем Унгенской территориальной организации Партии Платформа DA, был арестован по ложному доносу после того, как он предал гласности причастность руководства МВД и лично министра Александра Жиздана к контрабанде сигаретами через границу Евросоюза.

Георгий Петик был задержан 12 октября полицейскими в штатском на выходе с заседания Унгенского муниципального совета. Спустя несколько часов, МВД распространило аудиозапись телефонного звонка в службу 112, на которой «жертва» сообщила об якобы имевшем место 15 минут назад изнасиловании. Тогда же полиция сообщила, что сразу же была проведена экспертиза, а найденные на одежде Петика «биоматериалы» принадлежали жертве. МВД не сообщило, каким образом удалось получить результаты биологической экспертизы спустя лишь несколько часов после якобы имевшего место преступления.

Позже, несмотря на абсурдность обвинений и "доказательной базы", Петик был приговорен к 3 с половиной годам лишения свободы за изнасилование. Также, ему инкриминируется обвинение в хулиганстве при отягчающих обстоятельствах, которое якобы имело место в 2004 году.