Празднование 9 мая стало еще одним проявлением глубокого разделения молдавского общества. Три партии праздновали порознь, устроив каждый свои торжества, и использовав святой праздник Дня Победы в своих узкокорыстных политических целях.

Вице-председатель “Нашей Партии” Дмитрий Чубашенко поделился своими наблюдениями относительно прошедших 9 мая в Кишинёве партийных мероприятий ко Дню Победы и Дню Европы.

“Третий год подряд у 9 мая получилось стать праздником мира и единства молдаван. В столице и во многих районах страны граждане всех возрастов провели (праздник) вместе в гармонии и дружбе", - написал на своей странице в соцсетях Владимир Плахотнюк.

Так и хочется спросить: что они там у себя в ДПМ курят? Или нюхают? Где Плахотнюк увидел "мир и единство молдаван"? Как раз наоборот, (и это) 9 мая стало еще одним проявлением глубокого разделения молдавского общества. Все четыре партии и блока, попавшие в парламент на последних выборах (ПСРМ, ДПМ, ACUM и ПШ) отметили этот день порознь и каждый по-своему.

Социалисты и их лидер президент Додон снова "прихватизировали" марш "Бессмертный полк", как и в прошлые годы превратив его в чисто партийную акцию, сопроводив ее таким же чисто партийным концертом "под патронажем", оплаченным из непонятно каких средств.

Партия Шора организовала отдельный концерт и внаглую засыпала Мемориал "Вечность" шариками и флажками со своей партийной символикой, на свой манер опошлив день 9 мая.

Демократы накрыли шатер в центральном парке, кормили людей гречкой и наливали по 100 грамм. Прямо как на выборах.

Акумовцы отмечали "День Европы", заявив, что в "той войне не было ни победителей, ни побежденных", и что для них 9 мая - это тот день в 1950 году, когда Франция с Германией объявили о создании Союза угля и стали - прообраза будущего Европейского Союза. Вполне вписывается в прежние заявления Санду о том, что "Антонеску делал и хорошие вещи”, - описывает вчерашние шоу-программы политик.

“Все парламентские партии превратили святой праздник Дня Победы в шоу, которое каждый попытался использовать в своих узкокорыстных политических целях. Ни о каком единстве и речи не было. Слава Богу, что во время войны не было сегодняшних идиотской многопартийности и соцсетей, иначе каждая партия шла бы на войну со своей дивизией, делая селфи, транслируя все онлайн и тролля конкурирующие части и соединения.

Сам Плахотнюк, кстати, 9 мая на публике не появился. Его фин Канду сообщил, что нанаш работает, потому что "накопилось много дел". Дело у них сегодня одно - сохранить свою власть в мафиозном олигархическом государстве. С такой властью и иностранные оккупанты не нужны”, - подводит итог Дмитрий Чубашенко.