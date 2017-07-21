Названа причина смерти Сергея Доренко ...

После вскрытия, проведённого минувшей ночью в морге при Троекуровском кладбище, врачи определили причину смерти журналиста Сергея Доренко.

У Доренко обнаружили гемотампонаду — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца. Радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заключение судмедэкспертов сообщает, что в документе причиной смерти указана «аневризма грудной части аорты разорванная», - передает РБК.

9 мая известный российский журналист Сергей Доренко скончался после дорожно-транспортного происшествия в Москве. Сообщалось, что Доренко упал с мотоцикла, не справившись с управлением.