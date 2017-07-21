Названа причина смерти Сергея Доренко
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После вскрытия, проведённого минувшей ночью в морге при Троекуровском кладбище, врачи определили причину смерти журналиста Сергея Доренко.
У Доренко обнаружили гемотампонаду — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца. Радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заключение судмедэкспертов сообщает, что в документе причиной смерти указана «аневризма грудной части аорты разорванная», - передает РБК.
9 мая известный российский журналист Сергей Доренко скончался после дорожно-транспортного происшествия в Москве. Сообщалось, что Доренко упал с мотоцикла, не справившись с управлением.
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