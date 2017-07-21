Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня ...

Цыку объяснил в эфире телеканала N4 отношение представляемого им Блока к празднованию Дня Победы в Молдове, заявив, что считает "большой проблемой победу, одержанную Советским Союзом в той войне".

"9 мая, как День Победы, со всем советским ритуалом, от которого наша Независимость безуспешно попыталась освободиться, видится в качестве неоимперского возрождения, как реоккупация и т.д.", - заявил Цыку.

В этой связи депутат сообщил, что депутаты и активисты Блока ACUM 9 мая не пришли к Вечному огню на Мемориале, а пошли к Могиле Неизвестного солдата, "потому как она является памятью погибших во Второй мировой войне бессарабцев". Он сообщил, что, кроме этого, они возложили цветы на Кладбище румынских героев и у Памятника германским солдатам.

"Вечный огонь является темой, которая должна быть пересмотрена, а была бы моя политическая воля, я бы добавил еще одну винтовку", - заявил Цыку, имея в виду комплекс из пяти винтовок на Мемориале "Вечность". По его мнению, для румын война началась не в 1941, а 26-28 июня 1940 года, когда Советский Союз аннексировал Бессарабию. "Не было бы 26-28 июня 1940, не было бы и 22 июня 1941 года, а Румыния не имела бы мотивов вступать в войну, потому как основным мотивом был возврат Бессарабии", - подчеркнул депутат Блока ACUM Октавиан Цыку.

Цыку является депутатом фракции Партии Платформа DA, входящей в Блок ACUM.

В августе 2918 года Октавиан Цыку опубликовал свою программную статью, в которой отверг идею формирования гражданской нации в Молдове, а одним из примеров для подражания он считает военного преступника маршала Иона Антонеску. После того, как статья вызвала гнев возмущения в обществе, он бы вынужден удалить ее основную часть.