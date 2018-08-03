Додон выступил в роли фотомодели для селфи ...

Выступая 9 мая на организованном им концерте в Кишиневе, Додон объявил, что ходит среди зрителей для фотографирования. Тогда же, он попросил поднять руки тех, зрителей, кому удалось с ним сфотографироваться и пообещал спуститься со сцены, чтобы сфотографировались с ним и остальные желающие.

"Кто фотографировался сегодня со мной? Поднимите руки! Кто не фотографировался? Я иду к вам!", - объявил занимающий должность президента.

Додон не объяснил цель подобных акций. Вероятно, он их считает частью своей имиджевой кампании.