В Казахстане ветераны получили к празднику почти в 2,5 раза больше, чем в Молдове ...

Редакция телеканала "Настоящее Время" подсчитала, сколько власти стран бывшего СССР обещали выплатить в этом году ветеранам-участникам Второй мировой войны. Для удобства восприятия суммы переведены в долларовый эквивалент.

Самые большие выплаты – у ветеранов в Казахстане, каждый из них получит около 1366 долларов. Узбекистан и Азербайджан выплатят своим ветеранам по 888 и 587 долларов соответственно. Молдавские ветераны получат к празднику по 558 долларов. В России пособие ко Дню Победы составит 153 доллара, а в Украине – 20 долларов. Самая мизерная выплата – в Туркменистане – 11 долларов.

Телеканал отмечает, что подсчёты были сделаны по данным официальных источников и по курсу валют на 8 мая 2019 года. Для Украины указаны выплаты участникам боевых действий.