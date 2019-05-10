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Зеленский призвал Порошенко `сдать ключ и заплатить за мини-бар`

Опубликовано : 10 май 2019 г. 20:59 | Просмотров: 1113 | Категория: Мир

(ВИДЕО) Избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил Верховную раду в затягивании инаугурации, а действующего президента Петра Порошенко сравнил с туристом в Египте и "хромой уткой".

Зеленский распространил видеообращение к Верховной раде с требованием утвердить дату инаугурации 19 мая.

Он выразил надежду, что за три недели отдыха депутаты не забыли слова депутатской присяги выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников.

"Пока вы действуете исключительно в своих интересах, боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации", - сказал Зеленский.

"И пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает необратимое: он делает активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего председателя Нацсовета по вопросам радио и телевидения, назначает судей Верховного суда, среди которых юрист "Рошена" (принадлежащая Порошенко кондитерская фабрика – Ред.), судьи Майдана и родственники господина Кивалова (депутат – Ред.)", - отметил он.

Также Зеленский напомнил о том, что Порошенко раздает звание генерала и присвоил звание Героя Украины главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку.

"Но я понимаю, что бесполезно что-то говорить человеку, который говорит: "Я готов подставить плечо", а сам держит две фиги в кармане. Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали, и нормально воспитанный человек ждет трансфера в аэропорт. Но, не Порошенко. Он никак не остановится. Он тянет полотенца, тапочки и тянет все подряд со шведского стола", - заявил новоизбранный президент Украины.

"Я вас очень прошу: сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар и вперед. Вам еще таможню и паспортный контроль проходить", - обратился он к Порошенко.

В этой связи он обратился к Верховной раде с требованием на ближайших заседания назначить дату инаугурации на 19 мая. "Это требую не я. Этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали. Вы должны остановить эти политические судороги хромой утки", - сказал Зеленский.

Несмотря на то, что в Украине давно обсуждается возможное проведение инаугурации президента 19 мая, в Верховной раде зарегистрирован проект постановления о назначении даты инаугурации избранного президента на 1 июня. Проект зарегистрировал депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Сугоняко. Избранный президент не может приступить к исполнению своих обязанностей до проведения инаугурации.




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