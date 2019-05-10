Дочери Доренко считают его жену заинтересованной в смерти отца ...

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на продюсера Андрея Разина, общавшегося с дочерьми Доренко. По его словам, девушки также выступили против кремации, на которой настаивает жена Доренко.

В то же время, агентство РБК сообщает, что Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца. По ее словам, нынешняя супруга Доренко — "заинтересованное лицо" в смерти журналиста.

"Я вызывала полицию и написала заявление. Я считаю, что она [Юлия] заинтересованное лицо. Я прошу не сжигать его [тело Сергея Доренко], а провести тест ДНК [чтобы выявить], отчего он умер. Я считаю, что он умер не естественной смертью, у меня есть определенные факты. А если тело сожгут — концы в воду", — сказала дочь журналиста.

Юлия — вторая жена Доренко. От первой супруги у него было трое детей.

Сергей Доренко умер 9 мая. По официальной версии, ему стало плохо с сердцем во время поездки на мотоцикле в центре Москвы. Журналисту было 59 лет.