Советник Зеленского рассказал, как президент будет формировать правительство ...

Для отбора кандидатов на должности глав украинских министерств президент создаст “номинационный комитет”, члены которого будут давать главе государства рекомендации по кадровым решениям.

Об этом в интервью изданию LIGA.net сообщил советник избранного президента Александр Данилюк. По его словам, успешность правления Владимира Зеленского будет зависеть от “команды профи с правильными ценностями”.

“Кандидат на топ-должность при президенте Владимире Зеленском - в АП, МИД, СБУ, ГПУ, СНБО и так далее - должен будет пройти несколько собеседований, получить оценку по набору критериев, причем все интервьюеры должны будут его утвердить. Только затем он может рассчитывать на кресло”- пояснил Данилюк. Он также уточнил, что “номинационный комитет” будет состоять из трёх-пяти ключевых членов команды, задачей которых станет изучение кандидатов на министерские посты по некоторым основополагающим критериям. На основании консенсусного решения комитет должен дать развёрнутые рекомендации для принятия окончательного решения.

На первом этапе Владимир Зеленский обещал не рубить с плеча и не менять принципиально всех глав ключевых министерств. Согласно Конституции Украины, подавляющее большинство кадровых решений глава государства должен согласовывать с депутатами Верховной рады.