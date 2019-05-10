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Кто следующий? Адвокат о схемах рейдерского захвата бизнеса на государственном уровне

Опубликовано : 12 май 2019 г. 10:43 | Просмотров: 1409 | Категория: Власть

Сеть аптек “Orient”, автозаправки Vento, риэлторская компания Proimobil – вот далеко не полный список предприятий, канувших с лету после рейдерских атак, совершённых руками тех, кто должен стоять на страже закона.

Известный столичный адвокат Эдуард Руденко, который не раз отстаивал в судах права политических заключённых, поделился в соцсети своим мнением о причастности государственных и силовых структур к захвату крупного бизнеса в Молдове. Публикуем его заметку полностью.

Рейдерские атаки, по-другому я не могу назвать то, что случилось с этими компаниями.

Немного о рейдерстве. Рейдество бывает двух видов: белое и чёрное. Белое рейдерство – это когда компании переходят в собственность других лиц законным путем. Есть много способов как этого добиться. В мире есть компании, которые специализируются в этом бизнесе, не нарушая закон. Чёрное рейдерство – это силовой метод захвата компании, и в нашем случае это именно такой пример. Самое страшное, это когда для достижения своей цели рейдеры используют госструктуры, силовые структуры государства.

Во всех этих случаях акционеры этих компаний были задержаны и арестованы. Были возбуждены уголовные дела по надуманным обвинениям. Мы все помним, с какой помпой прокуроры рапортовали о задержании более 20 лиц работающих в сети аптек “Orient”, в том числе и хозяев этого бизнеса граждан Вьетнама. Кто-то сейчас знает, что с этим уголовным делом?! Не затрудняйте себя поиском ответа, отвечу я. Дело не дошло до суда, вьетнамцев вытеснили из бизнеса и они покинули Молдову. Сеть аптек "Orient" уже не принадлежит им. Кто вспомнит, что произошло с компанией "Proimobil"?! Все та же схема, уголовное дело на акционера и объявление его в розыск. После того, как главных акционеров стало вдруг двое, хозяина компании "Proimobil" сняли с розыска. Кто стал его партнёром – всем известно: боец К1, приближенный к лидерам ДПМ. Всё тоже самое происходит с акционерами компании "Vento", один из них находится под арестом, второй в розыске, чем закончится вся эта история, я думаю, описывать не надо.

Это не последние жертвы РЕЙДЕРОВ, случай с "Andy's pizza" тому доказательство. Они не остановятся, и это факт. Я бы мог дополнить этот список и другими компаниями – Tirex, попытка атаки на JLC, не уверен, удачно ли... Про банки писать не буду, то, что случилось в банковской системе всем известно.

P.S.

Допустим, что все эти люди нарушили закон и должны понести ответственность. Так почему же они не НАКАЗАНЫ так, как предусматривает наше законодательство?! Или у нас в стране другой способ наказания через изъятие бизнеса?! Что-то я такого не встречал в нашем Уголовном Кодексе.


Метки к статье: Эдуард Руденко, рейдерский захват, бизнес, госструктуры, силовые структуры

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