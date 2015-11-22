В Тель-Авиве стартовал конкурс `Евровидение-2019` ...

Как сообщает местное издание “Израильские ведомости”, организаторы решили отказаться от традиционной красной дорожки в пользу оранжевой, увязав этот цвет с разговорным названием Тель-Авива, который называют “Большим апельсином”. На самом же деле это цвет логотипа главного спонсора мероприятия.

Молдову на песенном конкурсе в Израиле представит Анна Одобеску с композицией “Stay”. Первый полуфинал состоится уже во вторник, 14 мая, второй полуфинал – в четверг, 16 мая. Победитель конкурса определится на финальном шоу, которое запланировано на субботу, 19 мая.

По данным букмекеров, наиболее вероятными претендентами на победу являются представители Нидерландов (21%), Швеции (15%), Франции (12%), России (9%) и Азербайджана (7%). Для других участников этот показатель не составляет и 5%.

На “Евровидении-2018” молдавская группа DoReDoS заняла 10-е место с песней “My lucky day”, написанной российским исполнителем Филиппом Киркоровым. Победу в конкурсе одержала израильская певица Нета Барзилай с композицией “Toy”.