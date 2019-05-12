Госсекретарь США отправился в Россию давать ей отпор ...

В ходе визита Помпео рассчитывает встретиться не только с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, но и с президентом Владимиром Путиным. Главный этап переговоров состоится 14 мая в Сочи. Главные темы обсуждения – Венесуэла, Сирия и Афганистан.

“Я не часто смотрю телевизор, но я вижу, как медиа-магнаты клянутся и божатся, что Америка приближает мир к ядерной войне. Но ведь все 28 стран НАТО единодушно согласились, что это Россия нарушила договор, Владимир Путин может получить асимметричное преимущество в ядерных силах. Зачем тогда одной стране выполнять свои обязательства, если другая их нарушает? Это бессмысленно”, - цитирует главу американской дипломатии телеканал Euronews.

Помпео отметил, что надеется на сотрудничество с Москвой, но намерен “давать отпор России”.