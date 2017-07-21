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На Саммите Восточного партнерства Молдову представит незаконный премьер-министр

Опубликовано : 13 май 2019 г. 11:50 | Просмотров: 725 | Категория: Власть

Незаконно занимающий должность премьер-министра Павел Филип представит Молдову в Брюсселе на Саммите "Восточного партнерства", посвященном 10-летию организации.

Об участии Филипа в мероприятиях, которые пройдут в Брюсселе 13-14 мая, сообщила пресс-служба находящегося в отставке правительства.

В пресс-релизе отмечается, что это будет "рабочий визит" Павла Филипа в Брюссель, где он примет участие "праздничном Ужине, предоставленном председателем Европейского совета Дональдом Туском в честь глав государств и правительств шести стран "Восточного партнерства".

Там же уточняется, что Филип "проведет серию двусторонних встреч с высшими должностными лицами ЕС, главами государств и правительств".

Примечательно, что нахождение Павла Филипа в должности премьер-министра противоречит молдавскому законодательству.

Согласно Закону о правительстве (ст.12), "полномочия правительства прекращаются с даты утверждения результатов выборов нового Парламента и признания действительными мандатов вновь избранных депутатов Конституционным судом". Решение о признании мандатов депутатов новоизбранного парламента имело место еще 9 марта.

Павел Филип является первым вице-председателем возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии. В настоящий момент Филип является депутатом, избранным по спискам этой же партии.


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