На Саммите Восточного партнерства Молдову представит незаконный премьер-министр ...

Незаконно занимающий должность премьер-министра Павел Филип представит Молдову в Брюсселе на Саммите "Восточного партнерства", посвященном 10-летию организации.

Об участии Филипа в мероприятиях, которые пройдут в Брюсселе 13-14 мая, сообщила пресс-служба находящегося в отставке правительства.

В пресс-релизе отмечается, что это будет "рабочий визит" Павла Филипа в Брюссель, где он примет участие "праздничном Ужине, предоставленном председателем Европейского совета Дональдом Туском в честь глав государств и правительств шести стран "Восточного партнерства".

Там же уточняется, что Филип "проведет серию двусторонних встреч с высшими должностными лицами ЕС, главами государств и правительств".

Примечательно, что нахождение Павла Филипа в должности премьер-министра противоречит молдавскому законодательству.

Согласно Закону о правительстве (ст.12), "полномочия правительства прекращаются с даты утверждения результатов выборов нового Парламента и признания действительными мандатов вновь избранных депутатов Конституционным судом". Решение о признании мандатов депутатов новоизбранного парламента имело место еще 9 марта.

Павел Филип является первым вице-председателем возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии. В настоящий момент Филип является депутатом, избранным по спискам этой же партии.