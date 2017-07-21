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Пашинян признал, что без соцсетей революция в Армении была бы невозможна

Опубликовано : 13 май 2019 г. 13:12 | Просмотров: 195 | Категория: Мир

Бескровная смена власти в Армении, получившая название “революция любви”, обошлась примерно в 200 тысяч долларов.

Эти деньги были получены от простых жителей страны, никакого спонсирования извне не было, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РБК ТВ. В том числе и поэтому у армянского правительства нет “никаких теневых обязательств ни перед одной личностью или корпорацией”, подчеркнул он.

В то же время одним из важных факторов победы “революции любви” Пашинян назвал коммуникацию с людьми посредством социальных сетей.

“Когда я стал депутатом, я свои выступления публиковал на своей Facebook-странице и в YouTube. В 2016 году просмотров всех моих выступлений вместе взятых было примерно 10–15 млн. В мире живет 10 млн армян. Это значит, что теоретически можно сказать, что каждый армянин хоть один раз увидел мое выступление”, — пояснил Пашинян.

Акции против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, занимавшего 10 лет пост президента страны, начались 13 апреля 2018 года и проходили в Ереване и других городах страны. В результате почти двухнедельных многотысячных протестов Саргсян подал в отставку, а на пост премьер-министра был назначен лидер оппозиции Никол Пашинян. В декабре того же года в Армении состоялись досрочные парламентские выборы, где блок Пашиняна “Мой шаг” набрал 70,43% голосов. С 14 января 2019 года Пашинян официально возглавил правительство Армении.


Метки к статье: Никол Пашинян, Армения, революция любви, социальные сети, интервью

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