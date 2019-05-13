После ареста Ассанжа Швеция возобновила расследование, закрытое два года назад ...

Прокуратура Швеции вновь открыла уголовное расследование по делу об изнасиловании в отношении журналиста-расследователя, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Дело было закрыто в 2017 году.

Об этом, как передает Euronews, сообщила на пресс-конференции в понедельник госпрокурор Швеции Ева-Мари Перссон.

Представители WikiLeaks считают, что расследование позволит Джулиану Ассанжу восстановить своё доброе имя.

"С тех пор, как Джулиана Ассанжа арестовали 11 апреля 2019 г., на Швецию оказывалось сильное политическое давление, с целью снова открыть уголовное расследование. Расследование позволит Джулиану очистить свое доброе имя", гласит заявление редактора WikiLeaks Кристинн Храфнссон.

Напомним, 11 апреля основатель скандально известного сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован полицией Лондона. Это случилось после того как президент Эквадора Ленин Морено объявил на своей официальной странице в Twitter об отказе журналисту в убежище. 1 мая Королевский суд района Сазарк в Лондоне признал журналиста-расследователя Ассанжа виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил журналиста к 50 неделям тюремного заключения.

Ассанж жил в посольстве Эквадора с июня 2012 года, боясь экстрадиции в Швецию, где его обвинили в изнасиловании, или в США, где его обвиняют в сговоре с целью совершения взлома компьютерных сетей Пентагона.