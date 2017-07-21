Жители Литвы не смогли выбрать президента с первого тура ...

Ни один из девяти кандидатов на пост главы государства не смог набрать с первого тура более половины голосов избирателей. Выборы состоялись в минувшее воскресенье, 12 мая.

Второй тур выборов состоится 26 мая, на этот раз литовцам предстоит выбирать из двух кандидатов - это Ингрида Шимоните, набравшая 26,2% голосов и Гитинас Науседа, заручившийся поддержкой 24,6% избирателей (по предварительным подсчётам). Участвовавший в гонке за пост президента действующий глава правительства Саулюс Сквернялис признал поражение и пообещал уйти в отставку, сообщает BBC.

Помимо президентских выборов 12 мая в Литве проходили два референдума, которые были признаны несостоявшимися из-за низкой активности населения. Литовцам предлагалось высказать своё мнение относительно разрешения двойного гражданства с рядом стран, а также сокращения числа депутатов со 141 до 121.

Даля Грибаускайте, занимавшая пост главы государства два мандата подряд, не участвовала в нынешних выборах: по литовским законам баллотироваться на третий срок она не может.