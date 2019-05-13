Трамп готовит встречу с Путиным
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Президент США Дональд Трамп объявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным планируется во время саммита G20, который пройдет в Японии 28–29 июня.
Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, Трамп объявил, что он встретится с президентом России и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20, в японском городе Осака.
О своих планах президент США сообщил журналистам после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. «Разумно иметь хорошие отношения с Россией», — добавил Дональд Трамп.
В то же время, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал после заявлений Трампа, что подготовка такой встречи не ведется. «Нет. Запросов никаких не было», — заявил он РБК.
Последний раз Путин и Трамп встречались в июле 2918 года в Хельсинки.
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