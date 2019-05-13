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Трамп готовит встречу с Путиным

Опубликовано : 13 май 2019 г. 23:12 | Просмотров: 211 | Категория: Мир

Президент США Дональд Трамп объявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным планируется во время саммита G20, который пройдет в Японии 28–29 июня.

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, Трамп объявил, что он встретится с президентом России и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20, в японском городе Осака.

О своих планах президент США сообщил журналистам после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. «Разумно иметь хорошие отношения с Россией», — добавил Дональд Трамп.

В то же время, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал после заявлений Трампа, что подготовка такой встречи не ведется. «Нет. Запросов никаких не было», — заявил он РБК.

Последний раз Путин и Трамп встречались в июле 2918 года в Хельсинки.


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