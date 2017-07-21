Фермер обвинил полицию в давлении и вылил произведенное им молоко в центре Кишинева ...

Полиция и столичные власти преднамеренно препятствуют деятельности местных сельхозпроизводителей, лишая их лицензий на продажу продукции в Кишиневе.

Фермер из Оргеева, Сергей Стрэжеску подогнал к зданию Мэрии Кишинева микроавтобус с цистерной молока и вылил его на асфальт в знак протеста против заинтересованных действий столичных властей, препятствующих продаже качесвтенного фермерского молока.

Сельхозпроизводитель провел свою акцию после того, как его лишили лицензии на торговлю молоком и оштрафовали на 10 тыс. леев.

"Ежедневно, мы подвергаемся давлению со стороны полиции. Требуем оставить нас в покое и прекратить издевательства", - заявил фермер, призвав своих коллег выйти на протест к Мэрии 19 мая, в 12 часов.

Спустя некоторое время, на место явились полицейские, которые препроводили его в участок, где фермер был оштрафован за свою акцию отчаяния.

Фермер является владельцем животноводческой фермы в Оргеевском районе, которую он открыл после того, как несколько лет провел за рубежом на заработках.