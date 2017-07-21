Додону запретили выдвигать кандидатуру премьер-министра

В запросе Додон просил разъяснить, может ли он предложить кандидатуру премьера в условиях, когда не избрано руководство парламента, и он остаётся нефункциональным. Судьи КС решили, что такое невозможно. Наряду с этим суд постановил, что отсутствие пленарного заседания по вопросу создания правительства в отсутствие руководящих органов равносильно отклонению предложения. Кроме того формулировка из статьи 85 Конституции “как минимум два запроса на создание правительства” не обязательно подразумевают выдвижение одного и того де претендента, говорится в тексте решения.

Вердикт Конституционного суда вступает в силу с момента его вынесения.