Воронин выступит поручителем для освобождения Григорчука ...

Третий президент Молдовы Владимир Воронин готов поручиться за незаконно содержащегося в тюрьме Павла Григорчука, арестованного за пощечину депутату и зам.председателя Демпартии Сергею Сырбу.

О том, что в среду будет зарегистрировано ходатайство адвокатов Павла Григорчука об освобождении Павла Григорчука под поручительство сообщил в соцсетях друг Григорчука Александр Рошко. Он также сообщил, что поручителем выступит третий президент Республики Молдова Владимир Воронин.

Ранее уже сообщалось, что 23 марта суд столичного сектора Чеканы вынес постановление об аресте на 30 суток гражданского активиста Павла Григорчука после того, как он дал пощечину вице-председателю правящей Демпартии, депутату Сергею Сырбу. Спустя месяц, судья продлил еще на 30 суток арест Григорчука, несмотря на полное отсутствие законных мотивов для подобного решения. Это незаконное решение судьи было поддержано и судьями Апелляционной палаты Кишинева.

Инцидент имел место 21 марта, когда в одном из заведений в Центральном парке Сырбу оскорбил находившегося там же одного из политзаключенных "группы Петренко" Павла Григорчука. В свою очередь Григорчук посчитал справедливым ответить оплеухой по правой щеке депутата партии Плахотнюка.

Спасать Сырбу подбежал также находившийся в заведении другой депутат Демпартии Владимир Чеботарь. Очевидцы сообщают, что Чеботарь набросился с угрозами Григорчуку, пообещав "разобраться" с ним. В этот момент, Сырбу поспешил убежать из заведения.

Сырбу является вице-председателем возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии.

После инцидента, его жена сообщила журналистам, что Сырбу находится "в тяжелом состоянии" в больнице.

Позже, журналисты выяснили, что Сырбу не ночевал в Больнице Скорой помощи, куда якобы он был помещен в бессознательном состоянии. Несмотря на это, Сырбу с женой организовали видеоэфир из "обычной палаты", в которой почему-то все остальные места были свободны.

Примечательно, что 24 марта, после массового возмущения в обществе по поводу пристрастного отношения по этому делу, Сырбу публично перевел ответственность за него на полицию, которая, по его словам инициировала это дело без его заявления. Позже, оказалось, что депутат соврал, поскольку в официальных материалах делах содержится прямая ссылка на поданное именно им заявление с требованием о привлечении к ответственности Павла Григорчука.