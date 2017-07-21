Эксперты не нашли признаков отравления Сергея Доренко

Проведенное по требованию дочерей Доренко судебно-химическое исследование не показало признаков того, что журналист мог быть отравлен.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в бюро судмедэкспертизы.

О том, что экспертиза не нашла в крови журналиста Сергея Доренко никаких следов запрещенных веществ или ядов, также сообщает Telegram-канал BAZA.

Журналист Сергей Доренко разбился 9 мая в центре Москвы при падении с мотоцикла. Ему было 59 лет. Судмедэксперты пришли к выводу, что причиной смерти Доренко стал разрыв аорты, однако его дочь Екатерина написала в полицию заявление с требованием повторно проверить причины смерти своего отца. Она и еще одна дочь журналиста от первого брака считают, что Сергей Доренко мог быть отравлен.

Из-за заявления дочери Доренко было отменено прощание с журналистом, назначенное на 12 мая.