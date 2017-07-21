Экспорт белорусского картофеля в Молдову вырос более чем в 300 раз ...

Если в январе-феврале 2018 года объём поставок картофеля из Беларуси в Молдову составил 42 тонны, то за аналогичный период 2019 года было экспортировано 13,5 тысяч тонн. По предположению белорусских экспертов, это могла способствовать засуха в Европе, а также снижение поставок картофеля на российский рынок.

"Было очень сухо, вся Европа выгорела. Может быть, в связи с такой погодой у них неурожай. А в России [наоборот] был урожай, она не брала нашу картошку. Возможно, это связано с диверсификацией экспорта [расширение географии поставок]. Мы вообще не занимаемся этими вопросами. Если это Молдова, то, скорее всего, это были фермеры. Для них картофель является основным продуктом", - пояснил в комментарии для Еврорадио пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Беларуси Зинаида Берещенко.

Отметим, что вот уже несколько месяцев цены на картофель в Молдове держатся на уровне 20-30 леев за килограмм, что примерно в три раза выше, чем в такой же период прошлого года. При этом качество корнеплодов оставляет желать лучшего. Молдавские чиновники оправдывают такой взлёт цен неурожаем картофеля по всей Европе.