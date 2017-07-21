МЕНЮ
Twitter
﻿ 73
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:30  

Меркель считает, что Евросоюз должен разработать более агрессивную внешнюю политику

14:18  

Партнеры Плахотнюка отменили свой грандиозный митинг в Бухаресте

12:58  

Население стран Евросоюза не видит перспектив организации

12:07  

Украинский парламент определил дату инаугурации Владимира Зеленского

11:28  

Экс-министр транспорта получил реальный тюремный срок за коррупцию

10:38  

Коломойский решил вернуться в Украину до инаугурации Зеленского
все новости

Экспорт белорусского картофеля в Молдову вырос более чем в 300 раз

Опубликовано : 15 май 2019 г. 11:50 | Просмотров: 504 | Категория: Страна

Согласно данным официальной статистики, экспорт белорусского картофеля в Молдову увеличился в 320 раз. В Беларуси это назвали “экономическим чудом”.

Если в январе-феврале 2018 года объём поставок картофеля из Беларуси в Молдову составил 42 тонны, то за аналогичный период 2019 года было экспортировано 13,5 тысяч тонн. По предположению белорусских экспертов, это могла способствовать засуха в Европе, а также снижение поставок картофеля на российский рынок.

"Было очень сухо, вся Европа выгорела. Может быть, в связи с такой погодой у них неурожай. А в России [наоборот] был урожай, она не брала нашу картошку. Возможно, это связано с диверсификацией экспорта [расширение географии поставок]. Мы вообще не занимаемся этими вопросами. Если это Молдова, то, скорее всего, это были фермеры. Для них картофель является основным продуктом", - пояснил в комментарии для Еврорадио пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Беларуси Зинаида Берещенко.

Отметим, что вот уже несколько месяцев цены на картофель в Молдове держатся на уровне 20-30 леев за килограмм, что примерно в три раза выше, чем в такой же период прошлого года. При этом качество корнеплодов оставляет желать лучшего. Молдавские чиновники оправдывают такой взлёт цен неурожаем картофеля по всей Европе.


Метки к статье: экспорт, импорт, белорусский картофель, неурожай, цены

| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
СТРАНА
Экспорт белорусского картофеля в Молдову вырос более чем в 300 раз

Экспорт белорусского картофеля в Молдову вырос более чем в 300 раз ...

Просмотров: 504
Фермер обвинил полицию в давлении и вылил произведенное им молоко в центре Кишинева

Фермер обвинил полицию в давлении и вылил произведенное им молоко в центре Кишинева ...

Просмотров: 498
Чубашенко ушел с должности вице-председателя Нашей Партии

Чубашенко ушел с должности вице-председателя Нашей Партии ...

Просмотров: 1766
В Казахстане ветераны получили к празднику почти в 2,5 раза больше, чем в Молдове

В Казахстане ветераны получили к празднику почти в 2,5 раза больше, чем в Молдове ...

Просмотров: 869
Железная дорога взвинтила цены на проезд в поезде Кишинев-Москва

Железная дорога взвинтила цены на проезд в поезде Кишинев-Москва ...

Просмотров: 4151
Демократы устроили `покрышечный флэшмоб` у мэрии Бельц

Демократы устроили `покрышечный флэшмоб` у мэрии Бельц ...

Просмотров: 1054
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 11856
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 36831
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 35179
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 13417
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Просмотров: 151009
СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве

СМИ выяснили, кто мог прибыть на борту самолёта, незаконно приземлившегося в Кишинёве

Просмотров: 81084
Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Просмотров: 66024
В окружении Плахотнюка зреет бунт

В окружении Плахотнюка зреет бунт

Просмотров: 65542
Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Депутат сожалеет о победе Советского Союза в войне и предлагает пересмотреть значение Вечного огня

Просмотров: 56626
Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества

Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества

Просмотров: 43879
Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу

Юрий Мунтян призвал Плахотнюка не позориться и отпустить Павла Григорчука на свободу

Просмотров: 37766
Путин предложил Украине газ вдвое дешевле нынешнего

Путин предложил Украине газ вдвое дешевле нынешнего

Просмотров: 35209
ВЛАСТЬ
Экс-министр транспорта получил реальный тюремный срок за коррупцию

Экс-министр транспорта получил реальный тюремный срок за коррупцию

10:29  Чубашенко: Додон анонсировал сохранение режима Плахотнюка и расписался в своем бессилии
15.05.2019  Додон пригрозил послам роспуском парламента
ЛЮДИ
Минута молчания

Минута молчания

30.04.2019  Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил тюремный срок
24.04.2019  24 апреля в мире чтили память жертв геноцида армян
20.04.2019  Марк Ткачук: Парламент стал пантеоном человеческой подлости
БИЗНЕС
Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам

Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам

12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
КРИМИНАЛ
Одному из фигурантов схемы Плахотнюка-Платона по отмыванию миллиардов предъявили обвинение

Одному из фигурантов схемы Плахотнюка-Платона по отмыванию миллиардов предъявили обвинение

03.05.2019  Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании преступного сообщества
02.05.2019  В Кишиневе арестован владелец крупнейшей сети ресторанов
02.05.2019  Сын экс-президента Молдовы объявлен в международный розыск



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2019 (100)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker