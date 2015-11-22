Пятой попытки `брексита` не будет

Судьба “брексита”, а вместе с ним и британского премьер-министра Терезы Мэй определится в начале июня. Парламент Великобритании должен вновь провести голосование по соглашению о выходе страны из Евросоюза.

Во вторник в ходе встречи “лицом к лицу” с лидером лейбористской партии Джереми Корбином глава британского правительства заявила, что страна должна покинуть Евросоюз “до начала летних парламентских каникул в июле”. Определение фиксированной даты принятия соглашения, как надеется Мэй, поможет ей избежать вотума недоверия.

"Дата 3 июня для принятия законопроекта предполагает, что правительство фактически определяет конечный срок для достижения прогресса на межпартийных переговорах", - отмечает Guardian.

Однако источники в правительстве сообщили BBC, что если парламент провалит соглашение Мэй по "брекситу" в четвертый раз, пятой попытки не будет.