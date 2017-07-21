Ольга Бузова поблагодарила своих поклонников за преданность

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова ностальгирует по тем временам, когда только начинала строить свою карьеру на реалити-шоу "Дом-2".

Бузова поблагодарила поклонников за поддержку и любовь на протяжении долгих лет.

33-летняя Ольга Бузова напомнила поклонникам, что ровно 15 лет назад она впервые попала на телевидение. 15 мая 2004 года никому не известная 18-летняя блондинка поехала на летних каникулах на кастинг в шоу «Дом-2», чтобы найти свою любовь, а обрела толпы поклонников и славу, - сообщает msn.

"Тогда, 15 лет назад, никто не мог и представить, что я благодаря упорству, труду и вашей колоссальной поддержке смогу достичь таких небывалых высот. Хочу выразить благодарность родному и любимому каналу ТНТ за заботу, за внимание, за предоставленные возможности. Спасибо за ваши тёплые слова, спасибо за то, что со мной переживаете трудности и проблемы, взлёты и паления вот уже 15 лет!!!! Спасибо, что вы всегда рядом! Я безумно горжусь вами, и что могу своим примером и образом жизни стимулировать вас на новые свершения", - написала артистка.

Увлекавшаяся музыкой Ольга Бузова всерьез подошла к своему хобби после расставания с мужем Дмитрием Тарасовым. Певица записала песню "Под звуки поцелуев", которая моментально взлетела в хит-парадах.

Позже, Бузова направила все свои силы на построение собственной империи. Певица не только выпускала хиты и клипы, но также занялась бизнесом и другими творческими проектами. У нее уже есть собственный ресторан, бренд одежды, а также она играет в театре, снимается в кино и ведет шоу, участницей которого когда-то была!

Летом 2018 года Бузова попыталась найти мужчину своего сердца на шоу «Замуж за Бузову». Телеканал ТНТ специально для звезды отобрал 15 мужчин, которые сражались за сердце Ольги. Но поиски оказались бессмысленными, победитель шоу Денис Лебедев, с которым Бузова продолжила общение, обманул ее. Они расстались со скандалом, и как сыровар не пытался вернуть расположение телезвезды, ничего не вышло.