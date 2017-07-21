Судьи решили оставить Григорчука под арестом ...

Павлу Григорчуку продлён превентивный арест ещё на 30 суток, отсчёт будет вестись с 20 мая. Таким образом, до 19 июня активист будет содержаться в СИЗО. Судья предпочёл отклонить ходатайство Владимира Воронина и Елены Боднаренко об освобождении Григорчука под их поручительство. Помимо этого прокуроры потребовали отстранить от процесса адвоката Эдуарда Руденко, поскольку он ранее также проходил по этому делу. Требование было отклонено. Сам истец Сергей Сырбу на слушание не явился, в связи с чем Григорчук потребовал от суда наложить на него штраф.

Ранее уже сообщалось, что 23 марта суд столичного сектора Чеканы вынес постановление об аресте на 30 суток гражданского активиста Павла Григорчука после того, как он дал пощечину вице-председателю правящей Демпартии, депутату Сергею Сырбу. Спустя месяц судья продлил еще на 30 суток арест Григорчука, несмотря на полное отсутствие законных мотивов для подобного решения. Это незаконное решение судьи было поддержано и судьями Апелляционной палаты Кишинева.

Инцидент имел место 21 марта, когда в одном из заведений в Центральном парке Сырбу оскорбил находившегося там же одного из политзаключенных "группы Петренко" Павла Григорчука. В свою очередь Григорчук посчитал справедливым ответить оплеухой по правой щеке депутата партии Плахотнюка.