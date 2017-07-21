Правительство Украины расширило список запрещенных для импорта российских товаров

На заседании 15 мая кабинет министров Украины расширил эмбарго на товары, ввозимые из Российской Федерации. Запрет коснется в основном стройматериалов.

“Согласно решению правительства, эмбарго распространяется на портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, сульфатостойкий цемент и аналогичные гидравлические цементы, окрашенные или неокрашенные, готовые или в форме клинкеров. Кроме того, в список запрещенных для импорта товаров попала фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоеной древесины”, - передаёт РБК-Украина.

Помимо этого сообщается, что на заседании в среду правительство постановило ввести с 1 августа спецпошлину на все товары российского производства, за исключением группы чувствительного импорта - уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция. Таким образом, с 1 августа 2019 при ввозе на таможенную территорию Украины с российских товаров будет взыматься дополнительная пошлина в процентах к таможенной стоимости товаров по определенным ставкам.

Эти действия являются ответом на экономические санкции России, которая закрыла свой рынок для целого ряда категорий украинской продукции и ограничила транзит товаров через свою территорию.