Додон пригрозил послам роспуском парламента ...

Занимающий должность президента Игорь Додон объявил аккредитованным в Молдове послам, что ситуация его вынуждает подписать указ о роспуске парламента.

Об этом Додон сообщил в соцсетях, отчитавшись о проведенной им в среду встрече с иностранными дипломатами.

В этой связи он подчеркнул, что "выразил сожаление тупиковой ситуацией, создавшейся в высшем законодательном органе". "Если до середины июня не будут созданы управляющие органы Парламента, я буду вынужден подписать указ о его роспуске и о назначении даты проведения досрочных парламентских выборов", - отметил Додон, обращаясь к послам.

По мнению Додона, "это плохой для Республики Молдова сценарий, учитывая риски замораживания инвестиционных проектов в области инфраструктуры, появления новых рисков в бюджетной системе, переноса создания Правительства и проведения всеобщих местных выборов".

Ранее уже сообщалось, что Додон неоднократно угрожал роспуском парламента, ссылаясь на свои полномочия, несмотря на то, что ст.85(1) Конституции, на которую ссылается Додон не обязывает его распускать парламент в случае непринятия им законов в течение трех месяцев, а лишь предоставляет президенту такое право.

Избранный 24 февраля парламент не может учредить свои рабочие органы, а переговоры фракций о дальнейшем продвижении деятельности пока не дали результатов. Именно на этом фоне занимающий должность президента и выступил с угрозой роспуска парламента.